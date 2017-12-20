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Вас взломали: названы самые ненадежные пароли 2017 года

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Около пяти миллионов взломанных паролей и главный вывод для тех, кто хочет избежать взлома - первое место в списке четвертый год подряд занимает комбинация "123456".

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Аналитики SplashData составили рейтинг самых опасных паролей 2017 года, сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали  взломанные пароли и пришли к определенным выводам. 

Первое место в списке занимает комбинация "123456", на втором месте оказалось слово password ("пароль"), а третья строчка досталась варианту "12345678".

Отмечается, что кроме цифровых паролей и имен в этом году у пользователей пользовались популярностью слова, связанные с киноэпопеей "Звездные войны". Как отмечают аналитики, хакеры следят за актуальными событиями и явлениями и легко угадывают термины из поп-культуры.

 

 




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