Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года

По оценке Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, из-за этих мер к 2020 году российская экономика потеряет шесть триллионов рублей.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года, сообщает РИА Новости.

Закон вступит в силу с 1 января.

Ранее его приняли Госдума и Совет Федерации. Власти считают, что эти меры позволят уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 миллиарда рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2019 года.

На большой пресс-конференции Путин заявил, что в пенсионной системе "не возникнет катастрофической ситуации" — Россия "будет в состоянии" выплачивать пенсии, даже если число получателей увеличится.