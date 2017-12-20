Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года, сообщает РИА Новости.
Закон вступит в силу с 1 января.
Ранее его приняли Госдума и Совет Федерации. Власти считают, что эти меры позволят уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 миллиарда рублей.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.
До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2019 года.
На большой пресс-конференции Путин заявил, что в пенсионной системе "не возникнет катастрофической ситуации" — Россия "будет в состоянии" выплачивать пенсии, даже если число получателей увеличится.