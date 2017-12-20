"Охотный ряд" эвакуируют в Москве

По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Посетителей и сотрудников торгового комплекса "Охотный ряд" в центре Москвы начали эвакуировать после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщает РИА Новости.

"Началась эвакуация, специалисты проверяют помещения торгового центра", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.

По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.