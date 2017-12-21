Эстония продвигает идею национальной криптовалюты estcoin вопреки запретам

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Эстонские энтузиасты активно развивают идеи национальной криптовалюты estcoin, несмотря на фактический запрет Европейского центрального банка, сообщается на сайте Sputnik Эстония.

Исполнительный директор эстонской государственной программы цифрового резидентства e-Residency, Каспар Корьюс сообщил 18 декабря в своем блоге всем заинтересованным лицам, что проект estcoin будет продолжен. По мнению Корьюса, критика со стороны главы Европейского центрального банка Марио Драги не остановила проект, но помогла тщательнее его продумать. В частности, Эстонии лучше отказаться от упоминания в сочетании с термином "крипто-" слова "валюта", заменив его его термином "маркер".

Глава ЕЦБ Марио Драги в начале сентября 2017 года вынужден был прокомментировать широко разошедшуюся по Европе новость о размышлениях Эстонии на предмет создания собственной криптовалюты. Драги отверг эту идею, напомнив, что Эстония состоит в зоне евро, каковой и является по определению ее единственным платежным средством. Глава ЕЦБ сказал на пресс-конференции, что "ни одно государство союза не может ввести свою собственную валюту. Единственной валютой еврозоны остается евро".

Однако идея "криптомаркера" estcoin по-прежнему пользуется поддержкой властей Эстонии вопреки однозначно негативной реакции Европейского центрального банка. Каспар Корьюс пишет, что в настоящее время прорабатываются три разные модели внедрения национального виртуального платежного средства.

"Мы продолжаем развивать идею estcoin не наперекор критике, а благодаря этой критике, поскольку она дала нам возможность лучше продумать дальнейшие действия, — пишет Корьюс. — Все три имеющиеся модели estcoin жизнеспособны и могут быть внедрены (даже без предупреждения об этом Европейского центрального банка)". Эксперт утверждает, что у Эстонии и в мыслях не было "внедрять альтернативную евро валюту", но в соответствии с одной из упомянутых им моделей развития проекта estcoin мог бы быть привязан к евро и использоваться цифровыми резидентами Эстонии. В их числе, кстати, и канцлер Германии Ангела Меркель, как уже сообщал портал Sputnik Эстония.

"Наши э-резиденты — граждане мира, и предоставление им возможности (посредством estcoin — Ред.) с большей легкостью вести бизнес в глобальном масштабе — это один из основных стимулов развития программы (э-резидентства — Ред.)", — утверждает Корьюс. Он пишет также, что иным вариантом использования национального криптомаркера могла бы стать оплата в estcoin работы государственных служащих, оплата штрафов.

Эстонии за время ее председательства в ЕС, как отмечают обозреватели, удалось с выгодой использовать возможности своего положения и привлечь внимание европейцев и жителей третьих стран к программе э-резидентства. За прошедшие месяцы председательства программа э-резидентства получила не менее семи с лишним тысяч новых клиентов, теперь их насчитывается почти 28 тысяч. Каждый кандидат в "виртуальные эстонцы" платит госпошлину 100 евро, чуть менее 2 евро за услуги регистрации, а также дополнительно доплачивает за иные услуги, если открывает свою фирму (190 евро) и банковский счет для нее (до 200 евро). Иными словами, программа смогла заработать стране за шесть месяцев около миллиона евро.