Новорожденный Биткоин: семья назвала сына в честь криптовалюты

СУХУМ, 21 дек —Sputnik. Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоином – в честь самой дорогой криптовалюты в мире, сообщает РИА Новости.

Отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием, и поэтому захотел выразить таким образом "благодарность криптоиндустрии".

Более того, житель Симферополя уже придумал имена для своих будущих детей. Если у пары родится дочь, то ее назовут Даша – в честь криптовалюты Dash. А второго сына Олег планирует назвать Сатоши, так же, как именует себя мифический создатель биткоина.

Биткоин является основной и самой дорогой криптовалютой в мире. Она была разработана человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск биткоина произошел 3 января 2009 года. За прошедший год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз.

В ночь на 20 декабря, однако, наблюдалось резкое падение курса криптовалюты — биткоин подешевел более чем на 15%.