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Совместные российско-сирийские учения в Тартусе

База ВМФ России в сирийском Тартусе может быть расширена

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
Новости
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Изменения площади пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в сирийском порту Тартус могут быть осуществлены в соответствии с межгосударственным соглашением.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Площадь пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в сирийском порту Тартус может быть расширена до 24 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.

Российская боевая авиагруппа на аэродроме Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Sputnik. Дмитрий Виноградов
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Госдума в четверг на дополнительном пленарном заседании ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе.

"Соглашение позволяет на безвозмездной основе расширить территорию пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) до 24 гектаров", — сказал Панков, представляя в Государственной думе ФС РФ законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус.

Он отметил, что при этом "РФ получает в безвозмездное пользование элементы инфраструктуры порта Тартус, включая стационарные причалы и складские объекты, позволяющие осуществлять хранение и перевалку грузов различного назначения".

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Соглашением предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Согласно документу, для размещения и функционирования пункта материально-технического обеспечения сирийская сторона передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости, которые не подлежат официальному опубликованию.




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