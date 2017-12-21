Эксперты: Россия займет лидирующие позиции по внедрению криптовалют

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о криптовалютах будет представлен 28 декабря и определит криптовалюты как иное имущество, а ICO как краудфандинг, предусматривая ограничение суммы вложений для одного инвестора.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Лидером среди стран, наиболее активно внедряющих криптовалюты и саму технологию блокчейна в свою экономику, в 2018 году станет Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса российской блокчейн-платформы для выпуска токенов и проведения ICO Waves Platform.

"В этом году Япония стала одной из первых стран, признавших биткоин в качестве легального платежного средства. По мнению 27% респондентов, эта страна в следующем году будет по-прежнему оставаться лидером в сфере технологий блокчейн и станет мировым лидером в развитии криптовалютной индустрии. За Японией следуют Россия и Южная Корея (по 15% голосов каждая)", — говорится в результатах опроса.

Что же касается общих перспектив, то порядка 65% опрошенных считают, что криптовалюты будут интегрированы в реальную экономику в течение ближайших пяти лет, около 25% посчитали такой исход возможным, и лишь 10% назвали нереалистичным.

Помимо этого, примерно 90% опрошенных верят в будущее криптовалют и инвестировали в них в рамках долгосрочной перспективы и менее одной третьей инвесторов спекулировали с криптовалютами, чтобы получить прибыль за короткий период времени.

Несмотря на это, инвесторы отметили, что знаю о рисках инвестиций в криптовалюты. Примерно 51% опрошенных считает риск потери своих вложений в новый вид активов в 2018 году средним, еще 25% — высоким.

Опрос был проведен в ноябре 2017 года. В нем приняли участие 678 криптоинвесторов из США, стран ЕС, Турции, Бразилии, России и ряда других стран.