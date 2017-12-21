Госдеп США выдал лицензию на поставки оружия Украине

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Госдеп США одобрил выдачу лицензии на поставки оружия Украине. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik отметил, что вопрос о поставках оружия Киеву – это "длинная история".

"Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи", – сказал представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно.

© Sputnik. Илья Питалев В Совфеде провокацией назвали совместную тренировку ВМС Украины и ВМС США

В то же время дипломат отметил, что "правительство США не продавало напрямую и не передавало оборонительное оружие Украине, но и не исключало подобной возможности". Он добавил, что Вашингтон пока не принял решения по поставкам вооружений Киеву.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили экспортную лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря одобрил выделение 350 млн долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии. В то же время в Киеве сочли, что решение Вашингтона санкционирует поставки Украине летальных вооружений оборонительного характера.

Политолог, кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что большая часть оружия до украинской армии просто не дойдет.

"Это решение (поставлять летальное оружие Украине – ред.) имеет длинную историю. Мы видим, что было одобрение и со стороны руководства США, и президента, и со стороны ближайшего союзника США – Канады. Так что здесь, скажем так, нет "перемоги", о которой могли бы говорить на Украине, а есть последовательные действия – то, что поставки оружия на Украину будут, подтверждалось неоднократно. Вопрос в том, какого качества будет это оружие. Естественно, это будет не новое оружие. Как им будут пользоваться украинцы? Само собой, что большая часть этого оружия даже не дойдет до армии, а тем более до фронта. Потому как мы видим очень активную теневую торговлю оружием на Украине. Да, американцы приняли это решение, да, будут поставки, но как это повлияет на развитие событий на Украине – это вопрос, который, скорее всего, зависнет", – сказал Антон Бредихин.