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Парламентские выборы в Каталонии

Выборы в Парламент Каталонии проходят без Пучдемона

© Sputnik. Джорди Бойшареу
Новости
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Досрочные выборы в парламент Каталонии проходят в четверг 21 декабря в Барселоне.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Досрочные выборы в парламент Каталонии отличаются длинными очередями на избирательные участки и неопределенным исходом голосования, а также отсутствием на них экс-главы женералитета Карлоса Пучдемона, собщает РИА Новости.

Глава правительства Каталонии К.Пучдемон выступил с заявлением
© Sputnik. Джорди Бойшареу
Пучдемон намерен вернуться в Испанию в случае победы на выборах в Каталонии

Эксперты прогнозируют рекордную явку — более 80%. Однако к 13.00 по местному времени (15.00 мск) она составила 34,67%, даже немного ниже, чем на предыдущих выборах 2015 года. Однако очереди говорят сами за себя — каталонцы заинтересованы в том, чтобы проголосовать на этих выборах.

Один из немногих, кто не голосует, — бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в Брюсселе. В Испанию ехать он опасается — выдан ордер на его арест, и как только пересечет границу, будет задержан.

Помочь Пучдемону, первому номеру списка партии "Вместе за Каталонию", решила 18-летняя каталонка по имени Лаура Санчо, которая впервые принимает участие в выборах. Она опустила бюллетень на избирательном участке в Лес-Планес (Барселона) и сообщила журналистам на трех языках — каталанском, испанском и английском — что предложила проголосовать "вместо Пучдемона, чтобы помочь ему и чтобы он почувствовал тепло".

"Думаю, что он этого заслуживает, поскольку политическая ситуация ужасная", — заявила Лаура, назвав бывшего главу женералитета "политиком в изгнании в XIX веке".

В ответ Пучдемон поблагодарил девушку, разместив фотографию, на которой запечатлено, как она голосует, в Twitter. "Сегодня важный день не для Каталонии, а для Каталонии будущего. Ты, Лаура, представляешь этот рассвет надежды. Это момент, когда республика граждан отправит на пенсию монархию 155 статьи", — написал политик в Twitter.

Бывший заместитель председателя женералитета, первый номер списка "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас проголосовал еще несколько дней назад — он отправил свой голос по почте из мадридской тюрьмы, где дожидается судебного приговора в связи с преступлениями, связанными с провозглашением независимости.

Первый номер списка центристской партии "Граждане" Инес Арримадас (партия может победить на выборах) встретили у избирательного участка по-разному: одни скандировали "председатель правительства", другие "вон!"

Лидер Каталонской социалистической партии Микель Исета заявил, что "отдал свой голос с огромной надеждой, желанием и мечтой".

Акция в поддержку единства Испании в Барселоне
© Sputnik. Хавьер Луэнго
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Представитель крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Карлес Риера сделал традиционно резкое заявление: выборы, по его мнению, проходят "в контексте демократической аномалии", связанной с "государственным переворотом".

Лидер правой Народной партии, правящей в Испании, Хавьер Гарсия Альбиоль, напротив, назвал день выборов "историческим", он "положит конец процессу, который попытался разделить Каталонию как общество".

Лидер коалиции Cataluña en Comú — Podemos Шавьер Доменек призвал каталонцев голосовать не по признаку, выступает партия за или против независимости с тем, чтобы "строить будущее новых проектов".

Избирательные участки (всего в автономном сообществе их 2680) открылись ровно в 9.00 по местному времени (11.00 мск) и будут работать до 20.00 (22.00 мск). Правом голоса обладают 5,55 миллиона человек, из них 226 тысяч живут за границей.

Всего избирателям предстоит избрать 135 депутатов: 85 — от Барселоны, 17 — от Жироны, 15 — от Лериды и 18 — от Таррагоны. Число партий и коалиций, представленных в списках, зависит от провинции: в Жироне и Лериде — по десять, в Барселоне и Таррагоне — по девять.

Шансы пройти в парламент, согласно опросам, есть у семи основных политических сил. Первое место могут занять или "Левые республиканцы Каталонии" (лидер партии, бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас находится в тюрьме в Мадриде) или центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании.

Кроме того, в парламент пройдет блок "Вместе за Каталонию" бывшего главы женералитета Пучдемона (находится в Бельгии), Каталонская социалистическая партия, крайне левая "Кандидатура народного единства", Народная партия, Catalunya en Comú — Podem (выступает за территориальную целостность Испании, но при этом поддерживает проведение законного референдума от независимости Каталонии).

По прогнозам, поддержка партий, выступающих за независимость, и тех политических сил, которые отстаивают территориальную целостность Испании, примерно равная.




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