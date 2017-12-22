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Хэллоуинский астероид 2015 TB-145 в форме черепа

Хэллоуин в космосе: к Земле приближается астероид в форме черепа

J. A. Peñas/SINC
Новости
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"Хэллоуинский" астероид, как его назвали астрономы за необычную форму, напоминающую череп, подойдет на минимальное расстояние к планете в 2018 году, а после - лишь в 2088 году.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Небесно тело, астероид 2015 TB-145, по форме напоминающий череп, приближается к Земле, сообщает РИА Новости со ссылкой портал ScienceDaily.

Астероид
© Фото: Fotolia / AND Inc
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"У нас появится возможность получить новые данные, которые помогут усовершенствовать наши знания об этом теле и о других подобных телах, сближающихся с нашей планетой", — заявил ученый из Института астрофизики Андалусии Пабло Сантос-Санс.

Размер необычного астероида составляет от 625 до 700 метров, а период вращения – около трех часов. При этом его поверхность отражает лишь около шести процентов солнечного света.

"Это означает, что он очень темный, с отражательной способностью чуть больше, чем у угля", — рассказал Сантос-Санс.

Небесное тело необычной формы приблизится к нашей планете в ноябре. Причем это не первый случай, когда он пролетает мимо Земли.

В прошлый раз астероид пронесся около нашей планеты в 2015 году в ночь на 31 октября — поэтому астрономы нарекли его "Хэллоуинским".

Предыдущее сближение астероида с Землей произошло довольно близко по астрономическим меркам: дистанция составила 1,3 расстояния от нашей планеты до Луны, сообщается в научном издании Astronomy & Astrophysics. Ожидается, что в 2018 году он пролетит мимо Земли на большем расстоянии чем в прошлый раз.

По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году.




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