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Криптовалюта биткойн

Биткоин подешевел на 25% с рекордной отметки в 20 тысяч долларов

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург в начале текущей недели не только продал все свои биткоины, но также публично заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, отдав предпочтение Bitcoin Cash.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Криптовалюта биткоин (bitcoin) подешевела более чем на 25% за пять дней после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.27 мск биткоин дешевел на 13,86%, до 14,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 12,21%, до 14,4 тысячи долларов, на GDAX — на 9,86%, до 14,89 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 5,96%, до 14,63 тысячи долларов. При этом на торгах в воскресенье криптовалюта достигла рекордного значения, превысив уровень в 20 тысяч долларов.

Криптовалюта Bitcoin Cash дорожала на 24,04%, до 1,9 тысячи долларов, в то время как на торгах в четверг она торговалась на уровне 3,2 тысячи долларов, после чего обвалилась. Эксперты связывали рост с новостями о том, что ранее на этой неделе платформа Coinbase запустила торги Bitcoin Cash, которая теперь торгуется на бирже GDAX.

По мнению аналитика Сары Силверстейн (Sara Silverstein), которое приводит издание Business Insider, снижение стоимости биткоина после достижения пика в 20 тысяч долларов на выходных может быть связано с тем, что альтернативная криптовалюта — Bitcoin Cash, "была несколько узаконена", когда была добавлена в Coinbase.

Криптовалюта Ethereum дорожала на 16,27% — до 740,15 доллара, Ripple — на 42,76% — до 0,58 доллара. При этом на торгах в четверг Ripple впервые превысила отметку в 1 доллар на фоне инициативы ее разработчиков по внедрению технологии блокчейн в крупных мировых банках. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 510,9 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 53% всего рынка криптовалют.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.




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