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Парламентские выборы в Каталонии

Сторонники единой Испании победили на выборах в Парламент Каталонии

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
Новости
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Несмотря на то, что первое место на выборах за партией, выступающей против независимости Каталонии, абсолютное большинство по итогам голосования — у их оппонентов, выступающих за независимость.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Сторонники центристской партии "Граждане", поддерживающей единство Испании, отмечают получение первого места на выборах в каталонский парламент, но абсолютное парламентское большинство — 70 мандатов из 135, у партий, выступающих за независимость Каталонии, сообщает РИА Новости.

Парламентские выборы в Каталонии
© Sputnik. Джорди Бойшареу
Выборы в Парламент Каталонии проходят без Пучдемона

Партия "Граждане", возникшая в Каталонии в 2006 году, получила по итогам подсчета почти 100% голосов 37 мандатов в парламенте. За нее проголосовали 1,1 миллиона избирателей, или 25,3%. Занявшая второе место партия "Вместе за Каталонию", которую возглавляет бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон, получила 34 мандата, за нее проголосовали 940 тысяч избирателей, или 21,6%. Всего трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.

"Мы выиграли выборы в парламент Каталонии! Впервые партия, отстаивающая конституцию, выиграла выборы в Каталонии", — заявила лидер партии Инес Арримадас, выступая перед своими сторонниками. На первых выборах, в которых принимали участие "Граждане, в 2006 году, им удалось получить лишь три мандата в каталонском парламенте.

"Спасибо вам всем, кто сделал возможным это. Миллион сто тысяч смелых людей отправили послание миру, общественность Каталонии чувствует себя каталонцами, испанцами и европейцами и останется таковыми. Большинство в Каталонии за союз. Каталония разнообразная, мы все Каталония", — сказала лидер центристов, выступая в одном из барселонских отелей, где проходило празднование.

Она заявила, что у процесса, направленного на обретение независимости, нет будущего.

По числу голосов сторонники независимости не смогли опередить остальные четыре партии, прошедшие в парламент. Несмотря на то, что у них абсолютное большинство мандатов, их поддержали 47,5 % избирателей. Учитывая то, что у сторонников независимости — абсолютное парламентское большинство, экс-лидер Каталонии Пучдемон потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции Испании о прямом правлении центра.

По итогам голосования сторонники независимости получают, по предварительным данным, возможность самостоятельно утвердить нового главу регионального правительства, но кто это будет — вопрос открытый. Лидер "Вместе за Каталонию" Пучдемон не может пересечь границу Испании, иначе будет арестован. А лидер "Левых республиканец" Ориол Жункерас уже в тюрьме.




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