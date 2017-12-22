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Города мира. Шанхай

Самый длинный стеклянный мост достроили в Китае

© Sputnik. Илья Питалев
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Длина моста, который находится в живописном районе Хунъягу уезда Пиншань города Шицзячжуан, составляет 488 метров, а ширина – 2 метра.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Самый длинный стеклянный мост в мире возведен в китайской провинции Хэбэй, его открытие для посещения назначено на это воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.

Конструкция состоит из 1 077 панелей из прозрачного стекла толщиной четыре сантиметра. Мост протянут на высоте 218 метров между двумя крутыми отвесными скалами. Общий вес моста составляет около 70 тонн.

Мост сконструирован таким образом, что он немного качается, когда посетители проходят к его центру. Несмотря на то, что конструкция способна выдержать до 2 тысяч человек, одновременно на него будут допускаться не более 500 человек.

На строительство моста потребовалось 1,5 года.

За последние годы в Китае были построены целый ряд стеклянных мостов. В частности, в начале сентября 2016 года в Национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань над Гранд-Каньоном открылся стеклянный мост, который называли самым длинным и высоким в мире в своем роде. Длина моста составляет 430 метров, ширина — 6 метров.




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