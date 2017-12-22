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Открытие выставки …чтобы знали

Прием заявок на конкурс имени Стенина открыла "Россия сегодня"

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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"Россия сегодня" в четвертый раз запускает Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в 2014 году.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Международный конкурс молодых фотожурналистов имени Стенина начал прием новых работ в день его рождения, подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, сообщает РИА Новости.

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© Фото: из личного архива Романа Косарева
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Прием заявок продолжится до 28 февраля 2018 года.

Конкурс является площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства.

Призовой фонд конкурса 2018 года вырос практически в два раза и составит 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью.

Говорит куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "Для многих молодых фотожурналистов конкурс имени Стенина стал своеобразным локомотивом в профессии, дал возможность получить отклик на свои работы и понять, как они вписываются в фотосообщество. Мы приглашаем молодых фотопрофессионалов всего мира принять участие в конкурсе 2018 года и желаем им победы!"

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Информационное агентство и радио Sputnik является международным партнером конкурса.




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