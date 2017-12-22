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Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Б. Джонсона

Джонсон призвал Лаврова признать вмешательство РФ в референдум о Brexit

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом в Москву 22 декабря.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись выпадами на пресс-конференции, в частности Джонсон призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова признать вмешательство Москвы в референдум о Brexit, сообщает РИА Новости.

Министры обменялись выпадами в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Лавров отметил, что РФ обвиняют во вмешательстве в выборы и политические процессы в целом ряде стран, но фактов никто не предъявляет. Он ответил на реплику британского журналиста, что "никто в мире не верит" Москве, когда она отвергает якобы имевшие место случаи вмешательства.

"Под миром вы наверно имеете в виду западное сообщество. И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза", — заявил Лавров.

Джонсон, внимательно слушавший ответ Лаврова через переводчика, моментально ответил: "не было успешного (вмешательства), я думаю, — это подходящая фраза".

На что российский министр заметил, что "если он мне не возразит, то у него на родине будет испорчена репутация среди СМИ".

Джонсон снова не промолчал и призвал собеседника признать "факт" попытки вмешательства в референдум.

"Сергей, я беспокоюсь о вашей репутации. Я думаю, это очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они были, они оказались не успешными. Будьте уверенными в этом, это очень важно. Мне кажется, что если бы эти попытки возымели успех, все было бы совсем иначе", — заявил Джонсон.

На эту реплику глава МИД РФ повторил, что обвиняя Россию во вмешательстве, необходимо предъявлять факты, иначе говорить не о чем.

"По-прежнему факты хотелось бы получить о том, что мы вмешивались, но безуспешно. Без фактов говорить очень трудно. Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались", — заявил Лавров.




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