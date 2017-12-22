Путин обязал ФСБ обеспечивать безопасность информресурсов РФ

В соответствии с новым указом президента РФ, на ФСБ возлагаются задачи прогнозирования ситуации в области обеспечения информбезопасности, установления причин компьютерных инцидентов, контроля степени защищенности информресурсов РФ от компьютерных атак.

СУХУМ, 22 дек — РИА Новости. Глава России Владимир Путин возложил на ФСБ обеспечение системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий атак на информационные ресурсы РФ, сообщает РИА Новости. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить на ФСБ РФ функции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, находящиеся на территории РФ, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ", — говорится в документе.

Согласно тексту указа, среди задач значатся прогнозирование ситуации в области обеспечения информбезопасности, установление причин компьютерных инцидентов, контроль степени защищенности информресурсов РФ от компьютерных атак, а также обеспечение взаимодействия владельцев ресурсов, операторов связи и иных субъектов, осуществляющих лицензированную деятельность в области защиты информации.