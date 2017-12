"Путин любит тебя": дизайнер из США представил рождественскую коллекцию

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Участник американского реалити-шоу "Проект Подиум", молодой дизайнер Блейк Паттерсон создал рождественскую коллекцию одежды под девизом "Путин любит тебя", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Prnewswire.

Молодой дизайнер Паттерсон известен как участник реалити-шоу "Проект Подиум", которое выходит на американском телевидении более 10 лет. Паттерсон создает как мужскую, так и женскую одежду. Свою новую коллекцию он посвятил президенту РФ.

© страница BlakeMPatterson на Etsy.com Коллекция одежды "Путин любит тебя" американского дизайнера Блейка Паттерсона

По словам дизайнера, он выбрал российского президента в качестве источника вдохновения, чтобы продемонстрировать стремление к объединению. "Рождество идеальное время упокоиться и подумать об объединении и мире", — отметил Паттерсон, чьи слова приводит портал.

"В коллекции две майки с актуальными рождественскими принтами. Текст на одной "Рождество взломали… Русские сделали это снова" (Christmas is hacked. Russians did it again), на другой — "Рождество взломали. Подарки для всех" (Christmas is hacked. Gifts for everybody) и изображен Владимир Путин. Основная тема коллекции — "Путин любит тебя", причём американский дизайнер стилизовал написание имени российского президента под старославянский шрифт", — говорится на сайте.