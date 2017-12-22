16:10 23 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Зарубежные страны. Израиль

Израиль ведет переговоры о переносе "некоторых" посольств в Иерусалим

© Sputnik. Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
43 0 0

Премьер-министр Израиля отказался назвать страны, с которыми ведутся переговоры о переносе посольств в Иерусалим.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Израиль ведет переговоры с "несколькими странами" по вопросу переноса их посольств в Иерусалим, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

Города мира. Иерусалим
© Sputnik. Радик Амиров
Генассамблея приняла резолюцию о непризнании решения США по Иерусалиму

"Сейчас мы ведем переговоры с несколькими странами, которые говорят то же самое, что и США, и всерьез рассматривают возможность переноса их посольств в Иерусалим", — сказал Нетаньяху.

Премьер отказался уточнить, с какими именно странами ведутся переговоры. "Я бы мог вам сказать, но я не буду, потому что хочу, чтобы все прошло успешно. И я думаю, что есть большие шансы на успех", — заявил израильский премьер.

По его словам, в Израиле считают, что Иерусалим должен оставаться единым и безопасным городом, где гарантируется свобода отправления религиозных культов.

"Наша позиция по Иерусалиму заключается в том, что он должен остаться единым, безопасным и защищенным городом, в котором действует принцип свободы отправления религиозных культов для всех вероисповеданий, который мы гарантируем. И, кстати, на Ближнем Востоке мы почти единственные, кто гарантирует эту свободу евреям, христианам и мусульманам", — пояснил Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что у палестинцев может быть иной взгляд на статус Иерусалима, и именно поэтому им необходимо вернуться за стол переговоров. "Это мое видение Иерусалима. У палестинцев может быть другое видение. Им стоит вернуться к переговорам. Они говорят, что не будут участвовать в переговорах, они отступают от переговорного процесса. Вновь", — заключил Нетаньяху.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.

Накануне заседания Трамп заявил, что Вашингтон прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ГА ООН по Иерусалиму. Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая до голосования, подтвердила эту позицию, а также заявила, что его итоги не повлияют на решение США перенести посольство в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.




Главные темы

  • Гончар - Сергей Корявов
    Слепить судьбу: история гончара из Абхазии

    О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.

    33
  • Архивное фото
    Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

    О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

    165
  • МВД
    Казбек Кишмахов и Леван Куарцхиа назначены заместителями министра МВД

    Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

    10

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба пела и плясала: браки года
Дружно и сообща: дети Киараз готовятся к Арт-маркету
Дружно и сообща: дети "Киараз" готовятся к "Арт-маркету"
Православный календарь на 2018 год
Православный календарь 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia