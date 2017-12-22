Израиль ведет переговоры о переносе "некоторых" посольств в Иерусалим

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Израиль ведет переговоры с "несколькими странами" по вопросу переноса их посольств в Иерусалим, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

© Sputnik. Радик Амиров Генассамблея приняла резолюцию о непризнании решения США по Иерусалиму

"Сейчас мы ведем переговоры с несколькими странами, которые говорят то же самое, что и США, и всерьез рассматривают возможность переноса их посольств в Иерусалим", — сказал Нетаньяху.

Премьер отказался уточнить, с какими именно странами ведутся переговоры. "Я бы мог вам сказать, но я не буду, потому что хочу, чтобы все прошло успешно. И я думаю, что есть большие шансы на успех", — заявил израильский премьер.

По его словам, в Израиле считают, что Иерусалим должен оставаться единым и безопасным городом, где гарантируется свобода отправления религиозных культов.

"Наша позиция по Иерусалиму заключается в том, что он должен остаться единым, безопасным и защищенным городом, в котором действует принцип свободы отправления религиозных культов для всех вероисповеданий, который мы гарантируем. И, кстати, на Ближнем Востоке мы почти единственные, кто гарантирует эту свободу евреям, христианам и мусульманам", — пояснил Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что у палестинцев может быть иной взгляд на статус Иерусалима, и именно поэтому им необходимо вернуться за стол переговоров. "Это мое видение Иерусалима. У палестинцев может быть другое видение. Им стоит вернуться к переговорам. Они говорят, что не будут участвовать в переговорах, они отступают от переговорного процесса. Вновь", — заключил Нетаньяху.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.

Накануне заседания Трамп заявил, что Вашингтон прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ГА ООН по Иерусалиму. Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая до голосования, подтвердила эту позицию, а также заявила, что его итоги не повлияют на решение США перенести посольство в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.