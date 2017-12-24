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Финал шоу Ты супер!Танцы

Время нового или как продолжается проект "Ты супер! Танцы"

© Фото: PR НТВ
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Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (8)
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Подарок участникам проекта "Ты супер! Танцы", новогоднее настроение и волшебство. Кого, когда и как встречает зимний Петербург.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. 23 декабря, суббота, финал конкурса "Ты супер! Танцы", финал которого зрители и участники ждали на протяжении нескольких месяцев. Победители объявлены, призы розданы, а дети готовы отправиться в свою новую захватывающую жизнь. И все это за восемь дней до самого долгожданного праздника в году – Нового года.

Места в конкурсе "Ты Супер! Танцы" распределись следующим образом:

1 место — 14-летняя Валерия Родионова из Костромы;

2 место —  Виктор Лукинов;

3 место  — Мухаммед и Никита Иванов;

4 место — Алина Денисова и Джейхун Ага-Тагиев;

5 место — Анастасия Яшкин;

6 место — Сергей Козибеев;

7 место — Алиса и Артем Наумовы;

8 место — Милена Тачулия.

Финал шоу Ты супер!Танцы
© Фото: PR НТВ
Финал шоу "Ты супер!Танцы"

Новый год — совершенно особенное время, время чудес и признаний, время долгожданных подарков и исполнения желаний, но главное — это время нового! Новых начинаний, новых впечатлений, новых возможностей и конечно новых побед! Именно поэтому Международное информационное агентство и радио Sputnik подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" возможность провести эту волшебную предновогоднюю неделю в Петербурге. Подарок конкурсантам прямо в эфире финального состязания вручила главный редактор агентства Маргарита Симоньян.

Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Фото: PR НТВ
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

Город на Неве подарит им огромное количество незабываемых впечатлений не оставив ни одного из них равнодушным. На улицах уже царит праздничное настроение, в воздухе веет волшебством, жители в предновогодней суете.

А тем временем участники, один за одним, пребывают в Северную столицу, радуясь встрече друг с другом, ведь многие из них не виделись по несколько недель. Уже совсем скоро их ждут зажигательные танцы, приятные сюрпризы и самые неожиданные встречи.

Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (8)



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