Время нового или как продолжается проект "Ты супер! Танцы"

Подарок участникам проекта "Ты супер! Танцы", новогоднее настроение и волшебство. Кого, когда и как встречает зимний Петербург.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. 23 декабря, суббота, финал конкурса "Ты супер! Танцы", финал которого зрители и участники ждали на протяжении нескольких месяцев. Победители объявлены, призы розданы, а дети готовы отправиться в свою новую захватывающую жизнь. И все это за восемь дней до самого долгожданного праздника в году – Нового года.

Места в конкурсе "Ты Супер! Танцы" распределись следующим образом:

1 место — 14-летняя Валерия Родионова из Костромы;

2 место — Виктор Лукинов;

3 место — Мухаммед и Никита Иванов;

4 место — Алина Денисова и Джейхун Ага-Тагиев;

5 место — Анастасия Яшкин;

6 место — Сергей Козибеев;

7 место — Алиса и Артем Наумовы;

8 место — Милена Тачулия.

© Фото: PR НТВ Финал шоу "Ты супер!Танцы"

Новый год — совершенно особенное время, время чудес и признаний, время долгожданных подарков и исполнения желаний, но главное — это время нового! Новых начинаний, новых впечатлений, новых возможностей и конечно новых побед! Именно поэтому Международное информационное агентство и радио Sputnik подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" возможность провести эту волшебную предновогоднюю неделю в Петербурге. Подарок конкурсантам прямо в эфире финального состязания вручила главный редактор агентства Маргарита Симоньян.

© Фото: PR НТВ Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

Город на Неве подарит им огромное количество незабываемых впечатлений не оставив ни одного из них равнодушным. На улицах уже царит праздничное настроение, в воздухе веет волшебством, жители в предновогодней суете.

А тем временем участники, один за одним, пребывают в Северную столицу, радуясь встрече друг с другом, ведь многие из них не виделись по несколько недель. Уже совсем скоро их ждут зажигательные танцы, приятные сюрпризы и самые неожиданные встречи.