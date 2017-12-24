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Британская полиция использовала при поимке преступников метод из "Симпсонов"

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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Первыми схожесть "метода" британской полиции и уловки, которую использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов", заметили пользователи соцсетей.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Правоохранители из Южного Йоркшира в Великобритании задержали более 20 преступников, прибегнув к методу, похожему на прием полицейских из мультсериала "Симпсоны", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

Издание отмечает, что сотрудники полиции отправили по предполагаемым адресам разыскиваемых преступников открытки от имени несуществующей компании с предложением получить бесплатный подарок к Новому году. Для получения обещанного подарка получателям было необходимо указать время доставки и адрес. В последующем к предполагаемым преступникам приезжали вместо курьеров сотрудники правоохранительных органов. С помощью этого метода полиция поймала 21 преступника, которых обвиняли в ограблении, нападении, вождении в нетрезвом виде и в других правонарушениях.

Как отмечает Independent, пользователи социальных сетей обратили внимание на схожесть этой уловки с той, которую использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов". В мультсериале сотрудники полиции разослали нарушителям правопорядка пригласительные на раздачу бесплатных лодок. Среди приглашенных оказался и один из главных героев Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки.

Однако издание подчеркивает, что неизвестно, действительно ли сотрудники британской полиции применили свою уловку под влиянием мультсериала.




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