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Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции. Архивное фото

Канцлер Австрии выступил против вступления Турции в ЕС

© Sputnik. Алексей Даничев
Новости
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По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, Турция пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Австрии, Германии и других странах, чтобы предотвратить интеграцию людей турецкого происхождения.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Канцлер Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом Евросоюза из-за политического курса, которого придерживается Анкара в последние годы, сообщает РИА Новости.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", — заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag.

Ранее турецкий МИД выразил протест против программы нового правительства Австрии, в котором говорится, что Вена будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Отношения Европейского союза и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.




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