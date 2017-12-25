У каждого свой Дед Мороз: новогодние волшебники из разных стран

Sputnik Молдова предлагает читателям познакомиться с самыми оригинальными коллегами Дед Мороза из разных стран и угадать из какой они страны.
У Деда по всему миру есть коллеги, которые в своих странах считаются символами новогодних и рождественских праздников. Они приносят людям радость и веру в чудо.
Sputnik Молдова предлагает читателям познакомиться с самыми оригинальными коллегами Дед Мороза из разных стран и угадать из какой они страны.
Вот уже восьмой год подряд студия "Артель" в Сухуме занимается изготовкой елочных игрушек из стекла. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава взял уроки мастерства и попробовал не только "приручить" стекло, но и выдуть новогодний шар, что оказалось не так легко.
Новогодний праздник у елки для детей с ограниченными возможностями республиканского реабилитационного центра Абхазии состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" 25 декабря.
На итоговой пресс-конференции Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Sputnik замминистра Батал Кобахия рассказал журналистам о проделанной работе в рамках проекта сохранения объектов культуры.
Южная Осетия третьи сутки живет без света, ответственные службы пытаются решить проблему – авария на ЛЭП произошла в высокогорной местности.
Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.
Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.
Спор властей Казахстана с консорциумом акционеров, разрабатывающих Карачаганакское месторождение газа, будет урегулирован позже - до конца марта 2018 года.
Узбекистан планирует начать производство четырех моделей автомобиля Ravon и автобусов Isuzu в Кыргызстане в 2018 году.
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2018 года получат от компании "Транснефть" 4,5 миллиона тонн сырья.
Латвийские власти решили привлечь население к слежке за говорящими по-русски, но желающих оказалось не много - всего 35 человек получили удостоверения "Общественный помощник".
В Германии заговорили о создании Соединенных Штатов Европы; насколько реальна эта идея, и какое место в новом союзе может занять Литва – в материале Sputnik.
Глава Молдовы Игорь Додон вылетел с рабочим визитом в Москву по приглашению Владимира Путина для участия в неформальной встрече Президентов стран СНГ.
В России раскрыт канал незаконных поставок леса в Таджикистан и Узбекистан: пресечена контрабанда общей стоимостью около 150 миллионов рублей.
США поблагодарили Узбекистан за помощь в расследовании теракта в Нью-Йорке, в совершении которого обвиняют уроженца республики Сайфулло Саипова.
Департамент защиты прав потребителей Эстонии предупредил о том, что некоторые местные интернет-магазины не выполняют своих обязательств.
Южная Осетия третьи сутки живет без света, ответственные службы пытаются решить проблему – авария на ЛЭП произошла в высокогорной местности.
Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.
Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.