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VII фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов»

У каждого свой Дед Мороз: новогодние волшебники из разных стран

© Sputnik. Замир Усманов
Новости
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У Деда по всему миру есть коллеги, которые в своих странах считаются символами новогодних и рождественских праздников. Они приносят людям радость и веру в чудо.

Sputnik Молдова предлагает читателям познакомиться с самыми оригинальными коллегами Дед Мороза из разных стран и угадать из какой они страны.




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