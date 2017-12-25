У каждого свой Дед Мороз: новогодние волшебники из разных стран

Вот уже восьмой год подряд студия "Артель" в Сухуме занимается изготовкой елочных игрушек из стекла. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава взял уроки мастерства и попробовал не только "приручить" стекло, но и выдуть новогодний шар, что оказалось не так легко.

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