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Статуэтка премии Оскар, архивное фото

Назвали кандидатов на главную номинацию премии "Оскар"

© CC BY-NC-ND 2.0 / Craig Piersma
Новости
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На премию "Оскар" номинирован также фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Предварительный список номинантов на главную номинацию премии "Оскар" опубликовала американская академия кинематографических искусств и наук, передает Sputnik Молдова.

Лонг-лист претендентов на звание "Лучший фильм года" включает 341 картину, сообщает Sputnik Литва. В итоговую номинацию могут попасть от пяти до десяти фильмов.

Среди номинантов оказались фильмы "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Прочь" Джордана Пила, "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Илья Руднев
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Руднев: у фильма "Нелюбовь" высокие шансы на номинацию премии "Оскар"

Кроме того, в списке представлены "Звездные войны: последние джедаи" Райана Джонсона, "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева, "Красавица и чудовище" Билла Кондона, "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити, "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс.

В лонг-листе также оказалась картина "Все деньги мира", в ней был заменен актер Кевин Спейси из-за обвинений в домогательствах.

Среди фильмов-претендентов на премию "Оскар" присутствует лента  "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Организаторы премии ранее сообщили, что картина вошла в шорт-лист в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сама 90-я церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Награда за лучший фильм присуждается ежегодно c 1929 года. По правилам академии, на премию могут быть номинированы художественные фильмы длительностью от 40 минут, при этом они должны демонстрироваться в прокате любого коммерческого кинотеатра Лос-Анджелеса не менее семи дней.




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