Движение Putin Team выбрало фирменную символику

В финал конкурса по созданию фирменного стиля движения Putin Team вышло три работы, на экипировке и сувенирной продукции будут использованы все три варианта символики.

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. В движении Putin Team выбрали фирменную символику, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Putin Team.

Основатель Putin Team хоккеист Александр Овечкин 24 ноября объявил конкурс по созданию фирменного стиля движения. Прием заявок был прекращен 15 декабря. Голосование, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, закрылось в ночь на 25 декабря.

"В финал вышли три работы. Их авторами стали: Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин. Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов", — говорится в сообщении на сайте Putin Team.

Движение Putin Team @ovi8 с середины ноября выбирало символику. Дизайн, разработанный тремя финалистами, нанесут на экипировку и сувенирную продукцию. pic.twitter.com/DKnte0yKSJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2017 г.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.