СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева встретилась с участниками проекта "Ты супер! Танцы".

"Для меня полной неожиданностью стало приглашение на следующий день на двухчасовой мастер-класс, который дала мне сама Андреева со своим супругом (солист Латвийского Национального балета Денис Климук). Это были незабываемые ощущения. Они сказали, что следили за всеми моими выступлениями. Мне было очень приятно", — сказала Тачулия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Солистка театра Эйфмана дала мастер-класс Милене Тачулия

Мастера показали детям ряд виртуозных балетных поддержек, которые произвели огромное впечатление на детей. В свою очередь молодые слушатели смогли проявить себя перед знаменитыми артистами, исполнив свои национальные танцы.

"Мы занимались с ней у станка, растягивались. Мне показывали разные комбинации. Потом я станцевала мои номера с проекта – "Драмы больше нет" и "Дерево", — добавила Тачулия.

Знаменитая балерина также рассказала юным танцорам о том, как нужно справляться с волнением перед выступлением и мотивировать себя перед выходом на сцену.

"Все дети очень талантливые. Три дня подряд я смотрела их выступления и искренне восторгалась увиденным. У меня сердце замирало от сложнейших, практически цирковых приемов в их танцах. Пусть продолжают танцевать, и у них все получится", — сказала Любовь Андреева.

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

Sputnik (sputniknews.com) – информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.