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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Visa и Mastercard исключили из ассоциации "Финтех" под эгидой ЦБ РФ

© Sputnik. Александр Кряжев
Новости
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Visa и Mastercard исключены из ассоциации "Финтеха", так как ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard - иностранные компании.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Платежные системы Visa и Mastercard были исключены из ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости" и источники, близкие к "Финтеху".

По их словам, такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании. Обоснование исключения компаниям не предоставили, добавляют собеседники издания.

Компании были приняты в ассоциацию 12 октября. Сейчас на сайте "Финтеха" Visa и Mastercard не указаны среди участников. Представитель "Финтеха" заявил газете, что ассоциация "открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard". Представители платежных систем и ЦБ на запрос издания не ответили.

Отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard продиктован вопросами безопасности, сообщил один из участников ассоциации изданию.

Ассоциация "Финтех" создана в конце 2016 года. Ее учредители — ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi. Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики РФ.




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