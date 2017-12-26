Двое пострадавших в аварии с автобусом в Москве - в тяжелом состоянии

Дополнительно сформированы бригады из специалистов, которые объезжают московские клиники, проводят консилиумы и вместе с врачами больниц принимают участие в лечении пострадавших.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Двое из девяти пострадавших в аварии с автобусом в Москве остаются в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал мэра столицы.

"Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах. Из них двое в тяжелом состоянии, шесть человек в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы", — говорится в сообщении.

В столице также провели внеплановую проверку автопарков перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве — Мосгортранс и частных перевозчиков, работающих по госконтрактам.

"На балансе предприятий свыше восьми тысяч автобусов. Их проверили к 05:00 26 декабря. Специалисты продиагностировали все системы и оборудование, от которых зависит безопасность перевозки пассажиров, — это, в частности, двигатели, трансмиссии, тормоза. Кроме того, проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава", — отмечается в сообщении.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы — по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

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Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.