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Сергей Шойгу

Шойгу сообщил о приоритетах ВС России на ближайшее время

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Министр обороны РФ, помимо прочего, отметил, что конец года будет посвящен подведению итогов выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и тех поручений, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил во вторник на селекторном совещании, что приоритетом для Вооруженных сил РФ в ближайшее время станет развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России, сообщает РИА Новости.

"Впереди предстоит многое сделать. Много работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина", — сказал Шойгу.

"Помимо этого, в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ", — подчеркнул министр.

Он отметил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. "И здесь я не могу не отметить активную работу и командующих округами, и строителей, и, безусловно, тех, кто занимался размещением дивизий", — заключил глава Минобороны.




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