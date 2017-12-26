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Американский осужденный в наручниках

Совфед РФ одобрил закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

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Новости
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В Уголовный кодекс РФ вводится понятие "пропаганда терроризма".

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Совфед РФ одобрил во вторник закон, который предусматривает ужесточение наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения, сообщает РИА Новости.

Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 205 "Террористический акт", 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", ч. 3 и ч. 4 статьи 206 (захват заложника), ч. 4 статьи 211 (угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта), статья 361 "Акт международного терроризма", а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Предусматривается, что эти преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы.

В настоящее время за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, закон вводит понятие "пропаганда терроризма". За нее вводится наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За эти же преступления, совершенные с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.




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