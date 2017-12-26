Умер композитор Владимир Шаинский

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Скончался совесткий и российский композитор Владимир Шаинский, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Шаинскому было 92 года.

Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

© Sputnik. Борис Бабанов Советский композитор Владимир Шаинский дает автограф лауреату фестиваля советской песни в Зеленой Гуре

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент.

Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.

© Sputnik. С. Жабин Владимир Шаинский

В конце 1940-х — 1950-х годов песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.