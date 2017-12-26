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Президент РФ Владимир Путин, архивное фото

Инициативная группа выступила за выдвижение Путина кандидатом в президенты

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Решение о выдвижении кандидатуры действующего президента России на выборы 2018 года было принято на официальном собрании единогласно.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Инициативная группа проголосовала за выдвижение Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, сообщает РИА Новости.

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"Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование… Решение принято единогласно", — озвучила результаты голосования руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Она поблагодарила всех делегатов, которые собрались для официального выдвижения Владимира Путина в президенты.

"Я благодарю вас, что все вы пришли сюда, все вместе мы сделали большое дело — мы поддержали Владимира Владимировича, поддержали нашего президента", — отметила Шмелева.

Во время собрания группы выступили несколько делегатов, которые призвали поддержать выдвижение действующего президента и объяснили, почему доверяют именно ему. Секретарь собрания инициативной группы — руководитель общественной организации "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова рассказала, как вместе с Путиным участвовала в шествии "Бессмертного полка".

"Я помню, как мы вместе с ним шли на шествии "Бессмертного полка". Это было не шествие для галочки, было видно, что президент чувствует, сопереживает… Он погрузился в эту атмосферу единения. Это сложно объяснить словами, это нужно просто почувствовать… и сегодня в этом зале сидит огромное количество единомышленников, людей разных возрастов, разных профессий и мне кажется, что мы все вместе, вместе с президентом откроем новую страницу в истории нашей страны", — сказала Амельченкова.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.




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