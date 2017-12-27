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Руки молодоженов с обручальными кольцами

Новая фетва позволит туркам разводиться, назвав жену матерью или сестрой

CC BY 2.0 / Stephen Durham / Rings
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Предыдущие фетвы о разводе позволяли супругам развестись с помощью сообщения по телефону, электронной почте или факсу.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Если муж назовет жену матерью или сестрой, то, согласно фетве (правовая позиция или решение по какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу — ред.), которую опубликовало Управление по делам религии (диянет) Турции, он может считаться разведенным с ней, передает Sputnik Беларусь.

"Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым", – говорится в фетве диянета.

Там также отмечается, что если супруги ранее не разводились, они впоследствии снова могут вступить в брак.

Ранее управление издало фетву о разводе, которой предусматривалось, что супруги могут развестись с помощью сообщения по телефону, электронной почте или факсу – если муж три раза скажет слово talak ("развод" по-арабски) или напишет его. При этом женщина жена должна убедиться, что такое сообщение было действительно отправлено ее супругом.




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