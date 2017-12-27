Любимые, детские: 10 песен Владимира Шаинского

Владимир Шаинский был автором более 300 песен. Ему принадлежала музыка для многих культовых советских мультфильмов.
Sputnik Беларусь предлагает вспомнить известные детские песни, музыку к которым написал композитор Шаинский.
Композитор Владимир Шаинский ушел из жизни 26 декабря в возрасте 92 года.
Владимир Шаинский был автором более 300 песен. Ему принадлежала музыка для многих культовых советских мультфильмов.
Sputnik Беларусь предлагает вспомнить известные детские песни, музыку к которым написал композитор Шаинский.
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Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.