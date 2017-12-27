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Криптовалюта

Курс биткоина начал расти после резкого падения

© flickr.com/ Zach Copley
Новости
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С 17 по 23 декабря курс биткоина упал на 26,85%, это было самым сильным недельным снижением с 2013 года.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Биткоин (bitcoin) на торгах начал торговаться в плюсе в среду после рекордного на прошлой неделе, такого падения курса не было с 2013 года, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.50 мск биткоин дорожал на 12,09%, до 16,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 11,77%, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX — на 4,08%, до 16,43 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 4,24%, до 16,41 тысячи долларов.

На неделе с 17 по 23 декабря биткоин потерял больше половины своей стоимости на некоторых торговых площадках, отмечает агентство Рейтер. На бирже Bitfinex криптовалюта подешевела на 26,85%. Более сильное недельное снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года, когда валюта снизилась в стоимости на 28,07% (с 22 по 29 декабря 2013 года).

Биткоин
© REUTERS/ Dado Ruvic/File Photo
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При этом перед падением, 17 декабря биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов. Эксперты считают, что снижение на прошлой неделе курса биткоина — естественная коррекция после уверенного роста цен. "Последнее движение цен (резкое снижение — ред.) показывает, что биткоин по-прежнему является спекулятивным капиталовложением. На торгах биткоином сохраняется огромная волатильность", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега мирового рынка Invesco Кристины Хупер (Kristina Hooper).

При этом с начала года биткоин подорожал примерно в 20 раз, с менее чем тысячи долларов до 19,666 тысячи долларов в декабре (по данным биржи Bitstamp).

Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 1,09%, до 783,7 доллара, Bitcoin Cash — на 1,4%, до 3,05 тысячи долларов, Ripple — дорожала на 9,58%, до 1,23 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 615,515 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.




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