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Голливудский актер Вин Дизель в Москве

Объявлены самые кассовые актеры 2017 года

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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В десятку самых кассовых голливудских актеров вошли Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Самым кассовым актером 2017 года стал Вин Дизель, благодаря своей роли в супер успешной восьмой части франшизы "Форсаж", сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Рейтинг самых кассовых актеров определен с помощью подсчета сборов фильмов в прокате, которые осуществляет портал Box Office Mojo. Согласно данным этого портала, картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов, причем на долю "Форсажа" пришлось три четверти этой суммы.

Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме, — 1,5 миллиарда долларов.

Замкнула тройку Галь Гадот — "Чудо-женщина" из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 миллионов долларов. Всего картины с участием израильской модели и актрисы собрали 1,4 миллиарда долларов.

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