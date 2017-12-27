Врачи ввели Олега Табакова в искусственную кому

Состояние известного артиста остается стабильно тяжелым, передают российские телеканалы с ссылкой на докторов.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Советский и российский актер и режиссер театра и кино Олег Табаков введен в искусственную кому врачами, сообщается на Sputnik Молдова со ссылкой на российские телеканалы.

Табаков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, ритмы сердца почти не слышны, сознание остается частичным.

Сообщается, что медикаментозная кома понадобилась для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Народного артиста госпитализировали 27 ноября. У него диагностировали сепсис и "синдром глубокого оглушения". Актеру также была проведена трахеостомия.