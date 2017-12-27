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Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире Гладиаторы ринга в Анапе

Чежия о звании чемпиона СНГ и Славянских стран: усиленно тренировался

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазский боксер Батал Чежия стал чемпионом СНГ и Славянских стран, боксерском шоу, проходившем в Москве 21 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Абхазский боксер Батал Чежия в интервью радио Sputnik рассказал, что секрет чемпионства среди стран СНГ и Славянских стран стало возможным благодаря усиленным тренировкам.

Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире Гладиаторы ринга в Анапе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победа в день рождения: Батал Чежия одолел боксера из Камеруна

"Подготовку к данному бою мы проходили в Москве, я занимался месяц в клубе ЦСКА. Бой с соперником из Камеруна Даниелем Негатом был в шесть раундов, оцениваю бой как нормальный", — поскромничал боксер.

По решению судей, во всех шести раундах победу одержал абхазский спортсмен Батал Чежия.

"Соперник был чуть ниже меня, поэтому мне не очень удобно было боксировать с ним, так как я готовился к сопернику, который был выше меня. Я готовился к другому весу, пришлось поменять вес, подняться на категорию выше, из-за этого бой не сложился так, как хотелось бы, но тем не менее бой прошел успешно", — сказал он.

Изначально за звание чемпиона СНГ и Славянских стран Батал Чежия должен был встретиться со спортсменом из Грузии.

"Уже за два дня до начала турнира нам позвонил его менеджер и сказал, что они не приедут на бой. Но в любом случая у нас по плану шло, что в конце года мы должны провести бой. Грузинский боксер ссылался на то, что он не успевает сделать визу, но надо сказать спасибо, что нам заранее сказали о том, что поединок не состоится. Несмотря на то, что у нас было мало времени, я начал наводить движения в этом направлении и, к счастью, нашли соперника", — говорит тренер спортсмена, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

Он заметил, что профессиональная карьера Батала Чежия длится год.

"Это был пятый бой по счету, мы все пять боев победили, а один из них нокаутом", — отмечает тренер.

По словам тренера, Батал Чежия готовился к другому сопернику, по этой причине камерунца он не знал.

"Буквально за два дня нам пришлось его изучать", — подчеркнул он.

Алик Карди оглы сказал, что подобное в боксе происходит довольно часто.

"Бывает, что соперник не приезжает, не находится соперник, и турнирное участие уже прекращается. Несмотря на то, что у нас внезапно появился другой соперник, на то мы и профессиональные боксеры, что мы должны адаптироваться сразу. Мы просмотрели практически все бои, в которых он принимал участие и знали, что делать в данном бою", — сказал Карди оглы.

Он рассказал, что грузинский боксер выше Чежия, поэтому тактика для боя была совершенно другой, нежели требовал бой с камерунцем.

"Камерунец попался ниже Батала и более крупный, и здесь была нужна другая тактика. Как профессиональные боксеры, мы умеем перестраиваться, подстраиваться к любому сопернику. К сожалению, было мало времени, но мы все равно справились и нашли ключ к этому бою", — подчеркнул тренер.

Алик Карди оглы заметил, что грузинский и камерунский спортсмены имеют в своем активе много боев на профессиональном ринге, поэтому оба соперника были тяжелые.

"Грузинский боксер был получше, у него в послужном списке больше побед в боях, чем у камерунца, но я еще раз хочу сказать, что это профессиональный бокс, поэтому исход боя может быть разным всегда. Конечно, опыт тоже играет большую роль, но в случае Батала они были в принципе на равных", — сказал он.

21 декабря в Москве прошло боксерское профессиональное шоу, посвященное 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Республику Абхазия на вечере профессионального бокса представлял чемпион СНГ и Славянских стран Батал Чежия. В шестираундовом бою единогласным решением судей он одержал победу над камерунским спортсменом Даниелем Негатом.




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