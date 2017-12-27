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Военнослужащие вооруженных сил Украины возле автобусов, перевозящих военнопленных до места обмена пленных возле города Бахмут в Донецкой области, Украина 27 декабря 2017 года

Обмен пленными в Донбассе прошел по сокращенному варианту

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
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Украинская сторона при обмене военнопленными с самопровозглашенными республиками по формуле "306 на 74" передала только 75 человек.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками по формуле "306 на 74" проходил в Донбассе, сообщается на сайте Sputnik Эстония. Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева отчиталась о завершении обмена, дав комментарий РИА Новости.

"Нам отдали 75 человек", — заявила Кобцева.

В чем причина существенной разницы между заявленными в формуле обмена более 300 пленными с украинской стороны и реальными 75, Кобцева не сообщила, но отметила, что со стороны ЛНР Украине было передано 16 военнопленных.

Днем 27 декабря в Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Украиной по формуле "306 на 74". Число готовых к обмену со стороны официального Киева постоянно уменьшалось в последние дни. В итоге было сообщено, что Киев готов обменять только 99 пленных ополченцев.

Известно, что в списки для обмена ЛНР и Донецкая народная республика (ДНР) включили политических заключенных Украины, а также тех мирных жителей Донбасса, кто вел борьбу с украинской армией партизанскими методами.

Украинские СМИ сообщали, что несколько десятков человек из 306 пленных не явились на обмен в Донбассе с украинской стороны, решив якобы остаться на подконтрольной Киеву территории. В свою очередь, источники со стороны ДНР сообщили, что один из подготовленных к обмену украинских военнопленных — солдат из 56-й бригады Вооруженных сил Украины — решил остаться в ДНР и работать в республике слесарем. Подтверждения данной информации из независимых источников не поступало.




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