Один пострадаший при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии

Место, где в среду вечером произошел взрыв в Петербурге, оцеплено, рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Пострадавшие при взрыве в Петербурге направлены в городские больницы, один из них в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга Андрея Кибитова.

Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы:4 человека,один тяжелый-в Александровской б-це,в Мариинской-4 человека — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.

"Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы: четыре человека, один тяжелый — в Александровской больнице, в Мариинской — четыре человека. В Елизаветинской больнице — два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кибитов отметил, что со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц.