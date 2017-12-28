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Forbes назвал самые продаваемые книги 2017 года в России

© Fotolia/ Pakhnyushchyy
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Наибольший интерес среди читателей в 2017 году вызвали книги Татьяны Устиновой, Дины Рубиной и Джоджо Мойес.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Больше всего в 2017 году продавалась книга Татьяны Устиновой "Селфи с судьбой", было реализовано 81 100 экземпляров детектива, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Тем не менее, книга значительно уступает по популярности предыдущему творению автора, объем продаж которого в прошлом году составил 105 000 экземпляров.

Второе место в рейтинге занял роман Дины Рубиной "Бабий Ветер (75 650), а третье — книга "Где живет счастье" английской романистки Джоджо Мойес (61 000).

Также в рейтинг вошли "В тихом омуте" Пола Хокинса, "Цена вопроса" Александры Марининой, "IPhuck 10" Виктора Пелевина и "Тобол Много званых" Алексея Иванова.

По данным Forbes, стабильным спросом у россиян пользуются и некоторые книги прошлых лет — "Цветы для Элджернона" Даниэла Киза, "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса. Кроме того, издание отмечает рост интереса читателей к роману-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.




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