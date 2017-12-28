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Полиция. Архивное фото.

Полиция задержала стрелка с фабрики "Меньшевик"

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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Ранее сообщалось, что стрелявший на территории фабрики "Меньшевик" мужчина убил одного человека и скрылся.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. В Москве задержали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на территории фабрики, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, передает РИА Новости.

Архивное фото полиции в Москве
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Стрельбу открыли на юго-востоке Москвы, несколько человек в заложниках

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", — сказал Титов.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.




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