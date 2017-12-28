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Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге

Число пострадавших во время взрыва в Петербурге достигло 13 человек

© Sputnik. Александр Гальперин
Новости
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Следственный Комитет РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Во время взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали в общей сложности 13 человек, пятеро остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, передает РИА Новости.

Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
© Sputnik.
Один пострадаший при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о 10 пострадавших. В городском комитете по здравоохранению уточняли, что несовершеннолетних среди пострадавших нет. Вице-губернатор вечером в среду говорила о шести пострадавших, находившихся в трех городских больницах в состоянии средней тяжести, и трех в удовлетворительном состоянии, один человек был выписан.

"По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной —3", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.




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