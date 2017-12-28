Путин: взрыв в Санкт-Петербурге - теракт

Во время взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали в общей сложности 13 человек, пятеро остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Владимир Путин заявил, что взрыв в Санкт-Петербурге — это теракт, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.