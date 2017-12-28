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Учения НАТО в Грузии

Эксперт: Тбилиси скрывает строительство масштабных военных объектов

Sputnik
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Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Власти Грузии не пускают российские самолеты в свое воздушное пространство в рамках договора об открытом небе, так как, видимо, пытаются скрыть от наблюдателей строительство военных объектов на своей территории, сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью РИА Новости

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. По информации военно-дипломатического источника, наблюдательные полеты по договору об открытом небе в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

"Неконструктивная позиция Грузии идет вразрез с обязательствами страны по договору "Открытое небо"… В данном контексте такой отказ от наблюдательных полетов может свидетельствовать о желании скрыть масштабы военного строительства, обустройства новых гарнизонов и баз", — сказал Коротченко.

Эксперт считает, что Грузия, таким образом, становится источником нестабильности в регионе.

"Выглядит это достаточно негативно, учитывая, что именно Грузия в 2008 году совершила акт вооруженной агрессии против Южной Осетии и российских миротворцев… Это свидетельствует о том, что непрозрачность Грузии в вопросе полетов по договору об открытом небе по-прежнему делает её источником нестабильности в регионе и соответствующим образом требует адекватного реагирования", — добавил Коротченко.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из республики.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на это. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.




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