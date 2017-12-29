МРОТ повысили до прожиточного минимума в России

С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9 тысяч 489 рублей, а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился до уровня прожиточного минимума, закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц", — говорится в документе.

Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9 тысяч 489 рублей, а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Сведения о величине прожиточного минимума подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте уполномоченного ведомства.