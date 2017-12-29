Роспотребнадзор: во время ОИ есть опасность заразиться птичьим гриппом

ОИ-2018 пройдут с 9 по 25 февраля, гостям и участникам рекомендовано быть привитыми против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Из-за возможной опасности заразиться вирусом птичьего гриппа в Южной Корее, Роспотребнадзор предупредил всех участников и посетителей ОИ в Пхенчхане о необходимости принять соответствующие меры профилактики, сообщается на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

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"В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны", — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует всем гостям и участникам, планирующим поездку в Южную Корею, быть привитыми против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках, не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и чаще мыть руки водой с мылом.

По данным ведомства, по состоянию на 20 декабря текущего года случаев заболевания среди людей не установлено.