Автобус въехал в остановку в Москве

25 декабря уже был один наезд автобуса на людей в Москве, 4 человека погибли.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Еще один случай въезда автобуса на остановку произошел в Москве в пятницу 29 декабря, три человека госпитализированы, передает Sputnik Беларусь

На этот раз ДТП произошло на улице Сходненской возле одноименной станции метро. Водитель автобуса жив и не получил серьезных травм.

"Водитель явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки", — сообщает один из очевидцев аварии в соцсетях.

На месте происшествия работает полиция.

​На Сходненской улице автобус врезался в остановку, двое погибли#Москва #BREAKING pic.twitter.com/5mdTeU4jDZ — Дикая Россия (@WildWildrussia) 29 декабря 2017 г.



