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Извинение за намеренное замедление работы iPhone принесла корпорация Apple

© AFP/ JEWEL SAMAD
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Ранее компания запустила специальную функцию, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Извинения за намеренное замедление их работы пользователям телефонов iPhone принесла корпорация Apple, передает РИА Новости.

На прошлой неделе компания сообщила, о специальной функции, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США и Израиле против компании были поданы коллективные иски.

"Мы знаем, что некоторым из вас, кажется, что Apple обманул ваши ожидания. Мы извиняемся. По этому вопросу существует много недопонимания…", — говорится в заявлении компании.

Apple сообщила, что в рамках урегулирования претензий снизит цену на замену аккумуляторов после истечения гарантийного срока с 79 до 29 долларов, а также обновит операционную систему, которая позволит владельцам айфонов наблюдать за состоянием батареи.

Apple осенью 2017 года выпустила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.




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