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Участники проекта «Ты супер! Танцы» провели несколько дней в Петербурге

Умопомрачительные танцы в Северной столице: Ты супер! Питер

© Sputnik А. Даничев
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (78)
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Масса впечатлений, эйфория, танцы и сон в автобусе. Участники проекта "Ты супер! Танцы" провели несколько дней в Петербурге.

Зарина Кулаева, Sputnik

Международное информационное агентств и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург. Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах – конечно же, танцевали.

Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы
© Sputnik Александр Гальперин
Тачулия о питерских каникулах: Мариинский театр был главным пунктом

Как это было? В день приезда – понятно, некоторое ошеломление и усталость. Но уже на второй день юные танцоры ожили, вошли в ритм и наслаждались всем происходящим по полной программе. Эмоции самые разные: восторг, волнение, усталость, трепет, эйфория.

График был очень напряженным: посмотрели практически все, чем славится Санкт-Петербург. В программе были Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж. Побывали ребята на опере в Мариинке и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому и Фонтанке, померзли под ветром на набережной Невы и побродили в сквере у Медного всадника. Неудивительно поэтому, что иногда в автобусе кто-то засыпал, некоторые умудрились вздремнуть даже в опере.

И вот – самые яркие моменты, которые случаются в жизни далеко не каждого юного танцора. Ребята танцуют вальс в одном из залов Екатерининского дворца. Делают шпагат в тронном зале Эрмитажа. Читают "Евгения Онегина" в Царскосельском лицее. (фото во вложении к письму)

Главный дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с участниками проекта в антракте оперы "Рождественская сказка", где сам дирижировал. Маэстро успел уделить время каждому ребенку, ответил на все вопросы ребят, дал советы, пожурил тех, кто не хочет возвращаться в школу, и посоветовал всем хорошо учиться.

Но на этом неожиданные встречи не закончились. В отеле их навестила Любовь Андреева, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана. Она провела мастер-класс, поделилась своими профессиональными секретами и подарила каждому свое фото с автографом. Юные танцоры прямо в холле отеля устроили настоящий танцевальный баттл – и по очереди, вместе с прима-балериной, танцевали больше двух часов.

Финальный день этого замечательного путешествия не обошелся без слез: ребятам было грустно расставаться друг с другом. Проект завершен, путешествие подошло к концу. И что дальше? А дальше – танцы, новые проекты и новые встречи с друзьями, которых они встретили на проекте "Ты супер! Танцы".

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (78)



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