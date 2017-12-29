Лидеров ИГ вывезли вертолеты США из Дейр-эз-Зора

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Вертолеты коалиции вывезли лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в неизвестные районы провинции Хасаке на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

По данным источников, несколько вертолетов США в ночь с 27 на 28 декабря вылетели из северных районов провинции Дейр-эз-Зор, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке. Как утверждает агентство, на борту вертолетов были командиры ИГ, бежавшие к поддерживаемым США "Сирийским демократическим силам" (SDF). Источники подчеркнули, что это не первый случай эвакуации лидеров ИГ, которую проводят американские вертолеты.

Военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель коалиции во главе с США в свою очередь заявил РИА Новости, что это неправда.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.