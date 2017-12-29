17:02 29 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Сирийский город Дейр-эз-Зор, архивное фото

Лидеров ИГ вывезли вертолеты США из Дейр-эз-Зора

© Sputnik. Михаил Алаеддин
Новости
Получить короткую ссылку
73 0 0

На борту вертолетов США были командиры ИГ, бежавшие к поддерживаемым США "Сирийским демократическим силам" (SDF).

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Вертолеты коалиции вывезли лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в неизвестные районы провинции Хасаке на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

По данным источников, несколько вертолетов США в ночь с 27 на 28 декабря вылетели из северных районов провинции Дейр-эз-Зор, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке. Как утверждает агентство, на борту вертолетов были командиры ИГ, бежавшие к поддерживаемым США "Сирийским демократическим силам" (SDF). Источники подчеркнули, что это не первый случай эвакуации лидеров ИГ, которую проводят американские вертолеты.

Военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель коалиции во главе с США в свою очередь заявил РИА Новости, что это неправда.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

  • Мусорные баки
    Правительственная задача

    Проблему чрезмерного количества мусора в Бельцах обсудили на спецзаседании, созванном премьер-министром Молдовы.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    С новыми структурами!

    В Таджикистане будут созданы четыре новые государственные структуры: они будут следить, в том числе, за защитой прав потребителей и здоровьем населения.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

  • Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
    Пойдет на пользу

    Эстонский евродепутат с иронией прокомментировала планы президента республики Керсти Кальюлайд переехать в Нарву.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые высокооплачиваемые актеры года
Автобус сбил остановку в Москве возле метро Сходненская
Автобус сбил остановку в Москве возле метро "Сходненская"
Новогодний абхазский стол
Сколько стоит новогодний стол в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia